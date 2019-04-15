Турецкий арбитр Чакыр рассудит "Манчестер Сити" и "Тоттенхэм"

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) огласил имена арбитров, которые будут работать на ответных матча 1/4 финала Лиги чемпионов. Встречи состоятся 16 и 17 апреля.



Финал Лиги чемпионов в 2021 году может пройти в Петербурге / Новости от 01.11.2018 14:06

Игру "Порту" - "Ливерпуль" обслужит голландская бригада арбитров во главе с Данни Маккели. В первой игре англичане победили со счетом 2:0.

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На матч "Манчестер Сити" - "Тоттенхэм" назначен турецкий судья Джюнейт Чакыр. В первой встрече "шпоры" обыграли "горожан" со счетом 1:0. В 2015 году он обслуживал финал Лиги чемпионов.

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Поединок между "Барселоной" и "Манчестер Юнайтед" рассудит немецкий рефери Феликс Брых. В первом матче "Барса" на выезде обыграла "МЮ" со счетом 1:0.

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Встречу "Ювентус" - "Аякс" обслужит бригада рефери во главе с французом Клеманом Тюрпеном. Первый матч завершился в ничью - 1:1.