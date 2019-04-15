Хоккеисты Малкин и Кучеров оказались в шаге от провала в Кубке Стэнли

Лидер регулярного чемпионата НХЛ "Тампа-Бэй" оказалась в незавидном положении в серии первого раунда Кубка Стэнли против "Коламбуса". "Лайтнинг" проиграли третий матч подряд, счет в серии 3-0 в пользу "Блю Джэкетс".
Лучший бомбардир "регулярки" Никита Кчеров в этой серии не набрал ни одного очка. Во второй игре с "Коламбусом" он толкнул на борт соперника, стоявшего на коленях, и получил дисквалификацию. Третий матч он пропустил, но в четвертой игре сможет принять участие.
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В таком же положении оказался хоккеист "Питтсбурга" Евгений Малкин. Его команда уступает в серии с "Айлендерс" - 0:3. Россиянин в трех играх набрал 2 очка.
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Четвертые матчи в этих сериях состоятся в ночь с 16 на 17 апреля.
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