Журналист Уткин назвал стену Цоя актом вандализма

Журналист Василий Уткин отметил, что акция фанатов московского "Динамо" не является актом вандализма. Болельщики бело-голубых закрасили часть стены Цоя на Арбате и сделали надпись "Перемен требуют наши сердца".

Фанаты московского "Динамо" закрасили стену Цоя

Фанатов обвинили в порче стены, но известный комментатор заявил, что она сама по себе является актом вандализма. По мнению Уткина, бело-голубые ничего необычного не сделали, а лишь написали самую известную фразу из песен Виктора Цоя.

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Также Уткин отметил, что удивительна реакция клуба на эту акцию. В руководстве бело-голубых решили поддержать болельщиков и объявили о розыгрыше билетов. Тот, кто первым сфотографировался у стены с надписью, получил два бесплатных билета на ближайший матч.

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"Забавнее всего то, что клуб решил поддержать это художество, хотя понять надпись иначе как желание, чтобы в клубе всё и всех поменяли, сложно. А если теперь поклонники Цоя, оскорбленные осквернением, дезавуируют бело-голубые буквы и встанут в черных, как у группы "Кино", одеждах дозором у священной стены — получится отличное промо "Игры Престолов", — написал журналист в своем телеграм-канале.