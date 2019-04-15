Российский волейболист Мусэрский признан лучшим в Японии

Российский волейболист Дмитрий Мусэрский признан лучшим игроком чемпионата Японии, сообщает пресс-служба японской лиги. Россиянин выступает за "Сантори Сандберз".
Команда заняла четвертое место в чемпионате. Мусэрский, кроме звания лучшего игрока, стал самым результативным волейболистом.
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Ранее Мусэрский выступал за "Локомотив-Белогорье". В составе сборной России он провел 164 матча. Игрок стал олимпийским чемпионом Лондона-2012, чемпионом Европы, обладателем Кубка мира, победителем Мировой лиги и Лиги наций.
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