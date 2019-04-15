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Хоккеист Гусев вернул премию СКА, чтобы уехать в НХЛ

Спорт

Российский хоккеист Никита Гусев подписал контракт с клубом НХЛ "Вегас". Сегодня он прибудет в расположение клуба и будет выступать под 17-м номером. 26-летний нападающий по контракту новичка получит 832,5 тысячи долларов до окончания сезона.


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Кроме того, Гусев получит 92,5 тысячи долларов в качестве подписного бонуса. После сезона он станет неограниченно свободным агентом и сможет вести переговоры с другими клубами.

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"Вегас" принимает участие в Кубке Стэнли. В первом раунде команда играет с "Сан-Хосе". После трех матчей счет в пользу клуба из Лас-Вегаса - 2-1.

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По сведениям американских СМИ, Гусев вернул бонус своей бывшей команде СКА. Это стало одним из условий расторжения контракт с питерским клубом. В том случае, если "Вегас" рано вылетит из Кубка Стэнли, Гусев отправится в состав сборной России на чемпионат мира-2019 в Словакии.

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Темы НХЛ КХЛ СКА Вегас Кубок Стэнли Никита Гусев
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