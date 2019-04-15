Украинский футбольный клуб заработал 10 миллионов евро на договорных матчах

Футбольный клуб "Сумы" заработал 10 миллионов евро на участии в договорных матчах, сообщает украинский телеканал "Футбол 1". По сведениям журналистов, команда в течение полутора лет провела около 30 матчей с заранее известным исходом.
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Источник утверждает, что клуб организовал договорные игры при помощи судей или соперников. Команда периодически через третьих лиц ставила на собственные матчи и сдавала матчи с нужным исходом.
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Ранее Федерация футбола Украины лишила "Сумы" профессионального статуса. Команда снята с чемпионата Первой лиги. Главному тренеру Юрию Севидову грозит пожизненная дисквалификация.
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