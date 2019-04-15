Фанаты московского "Динамо" закрасили стену Цоя

Фанаты московского "Динамо" перед матчем чемпионата России с "Краснодаром" устроили акцию протеста против руководства бело-голубых. Для этого они использовали знаменитую стену Цоя на Арбате. Болельщики закрасили часть стены и нанесли разу из песни группы "Кино".
"Перемен требуют наши сердца", - написано на стене.
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Руководство клуба на это никак не отреагировало, но пресс-служба бело-голубых использовала ситуацию в свою пользу. В официальном Instagram динамовцев было размещено сообщение, в котором клуб пообещал подарить билеты на ближайший матч тому, кто первым сфотографируется на фоне стены.
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