Фанаты московского "Динамо" закрасили стену Цоя

Фанаты московского "Динамо" перед матчем чемпионата России с "Краснодаром" устроили акцию протеста против руководства бело-голубых. Для этого они использовали знаменитую стену Цоя на Арбате. Болельщики закрасили часть стены и нанесли разу из песни группы "Кино".



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"Перемен требуют наши сердца", - написано на стене.

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Руководство клуба на это никак не отреагировало, но пресс-служба бело-голубых использовала ситуацию в свою пользу. В официальном Instagram динамовцев было размещено сообщение, в котором клуб пообещал подарить билеты на ближайший матч тому, кто первым сфотографируется на фоне стены.

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