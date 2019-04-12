Суд допросил 10 человек по делу Кокорина и Мамаева. Осталось 35

Пресненский суд Москвы завершил пятничное заседание по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева. Сегодня был четвертый день рассмотрения дела по существу. Суд продолжит свою работу во вторник, 16 апреля.



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За четыре дня судьям, прокурору, адвокатам и самим подсудимым удалось допросить 10 человек. В суде выступили друзья футболистов Карен Григорян и Геннадий Куропаткин, которые в день драк находились в одной компании с ними. Также свои показания дала Екатерина Бобкова, одна из девушек, оказавшаяся рядом с футболистами в тот день.

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В четверг был допрошен пострадавший водитель Виталий Соловчук. Кроме того, свои показания дали работники кафе "Кофемания" Андрей Колесников, Ринат Тактаров, Дмитрий Сорокин, Игорь Павлов, Андрей Андрацкий. Еще одним свидетелем стал посетитель кафе Игорь Краснов, который случайно оказался в заведении во время конфликта.

Всего по делу было заявлен 61 свидетель. Суд допустил к опросу 45 человек, то есть осталось заслушать показания еще 35 участников процесса.

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Александр Кокорин и Павел Мамаев, а также Кирилл Кокорин и Александр Протасовицкий 8 октября 2018 года стали участниками двух драк. Около клуба "Эгоист" в Москве от их действий пострадал водитель Соловчук. В "Кофемании" компания побила чиновника минпромторга Дениса Пака. Также пострадал гендиректор НАМИ Сергей Гайсин, который пытался успокоить конфликт.

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Подсудимые все это время провели в СИЗО. 3 апреля суд продлил их арест до 25 сентября. 17 апреля Мосгорсуд должен рассмотреть жалобу защиты футболистов на это решение.