Овечкин и 19-летний Свечников чуть не подрались в матче Кубка Стэнли. Видео

Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин и форвард "Каролины" Андрей Свечников во время первого матча серии первого раунда Кубка Стэнли принялись выяснять отношения на льду. Этот эпизод попал на видео.



Стычка Овечкина и 19-летнего Свечникова

"Вашингтон" обыграл "Каролину" со счетом 4:2 и повел в серии. Капитан "Кэпиталз" Овечкин забросил победную шайбу в этой встрече. 19-летний Свечников забил оба гола "Каролины" в этой игре.

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В одном из эпизодов Свечников и Овечкин обменялись ударами клюшкой. Дальше этого конфликт не пошел. Два россиянина спокойно продолжили матч.

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Следующая встреча Овечкина и Свечникова состоится в ночь на 14 апреля. Второй матч серии снова состоится в Вашингтоне.

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