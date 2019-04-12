Овечкин и 19-летний Свечников чуть не подрались в матче Кубка Стэнли. Видео

Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин и форвард "Каролины" Андрей Свечников во время первого матча серии первого раунда Кубка Стэнли принялись выяснять отношения на льду. Этот эпизод попал на видео.
"Вашингтон" обыграл "Каролину" со счетом 4:2 и повел в серии. Капитан "Кэпиталз" Овечкин забросил победную шайбу в этой встрече. 19-летний Свечников забил оба гола "Каролины" в этой игре.
Хоккеист Овечкин стал третьим бомбардиром среди россиян в истории Кубка Стэнли
В одном из эпизодов Свечников и Овечкин обменялись ударами клюшкой. Дальше этого конфликт не пошел. Два россиянина спокойно продолжили матч.
Шайба Овечкина принесла "Вашингтону" победу над "Каролиной" в Кубке Стэнли
Следующая встреча Овечкина и Свечникова состоится в ночь на 14 апреля. Второй матч серии снова состоится в Вашингтоне.
Хоккеист Наместников отказался от вызова в сборную России на чемпионат мира
Встройте Спорт от Правды.Ру в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте Спорт от Правды.Ру в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в ВКонтакте, Фейсбуке, Одноклассниках, Google+...
Российский военный эксперт напомнил о ситуации 1988 года, когда корабль советского флота пошел на таран американского крейсера.
Российский военный эксперт напомнил о ситуации 1988 года, когда корабль советского флота пошел на таран американского крейсера.
В ролике Зеленского сбивает фура, после чего на экране появляется надпись "У каждого своя дорога".
Ангела Меркель приняла действующего президента Украины Петра Порошенко. Эммануэль Макрон примет и Порошенко, и его соперника — Владимира Зеленского. Зачем?