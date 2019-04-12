Футбольный эксперт посоветовал "Спартаку" выгнать Гулиева, сломавшего нос американцу

Бывший игрок "Спартака" Валерий Рейнгольд высказал свое недовольство поведением футболиста Аяза Гулиева. В четверг утром полузащитник наехал на пешехода на перекрестке, проехав на красный свет светофора. Игрок вышел из автомобиля и избил мужчину, которым оказался американский переводчик.



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По словам Рейнгольда, футболист не имеет права распускать руки. Эксперт считает, что игроки не справляются с тем, что им платят большие деньги, а воспитательная работа в клубах находится на нулевом уровне.

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"Спартак" выступил с заявлением, в котором пообещал жестко наказать Гулиева за инцидент. Сам игрок извинился перед пострадавшим и болельщиками.

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По мнению Рейнгольда, клуб не имеет права пропускать такую ситуацию и должен расстаться с футболистом.

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"Если парень не понимает как себя вести, от него надо освобождаться, чтобы второй раз не было такого. Клуб должен защищаться от такого", - приводит Евро-футбол слова Рейнгольда.