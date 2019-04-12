Футболист Дзюба исполнил мечту тяжелобольного ребенка

Футболист "Зенита" Артем Дзюба пригласил на тренировку команды 11-летнего мальчика Святослава Кирикова. Игрок сборной России исполнил мечту ребенка и проведет для него мастер-класс.



Дзюба забил гол за сборную России спустя минуту после выхода на замену / Новости от 14.06.2018 20:07

Желание мальчика исполнили в рамках благотворительной акции "Мечтай со мной". Несмотря на тяжелое заболевание Святослава, мальчик ведет активный образ жизни и занимается гитарой и карате, сообщает "5-й канал". Любимый вид спорта парня - футбол, а лучшим игроком он считает Дзюбу.

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Дзюба стал героем чемпионата мира по футболу-2018. Сборная России вышла в четвертьфинал турнира, где уступила Хорватии по пенальти.

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