Футболист Дзюба исполнил мечту тяжелобольного ребенка

Футболист "Зенита" Артем Дзюба пригласил на тренировку команды 11-летнего мальчика Святослава Кирикова. Игрок сборной России исполнил мечту ребенка и проведет для него мастер-класс.
Желание мальчика исполнили в рамках благотворительной акции "Мечтай со мной". Несмотря на тяжелое заболевание Святослава, мальчик ведет активный образ жизни и занимается гитарой и карате, сообщает "5-й канал". Любимый вид спорта парня - футбол, а лучшим игроком он считает Дзюбу.
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Дзюба стал героем чемпионата мира по футболу-2018. Сборная России вышла в четвертьфинал турнира, где уступила Хорватии по пенальти.
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