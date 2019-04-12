Хоккеист Наместников отказался от вызова в сборную России на чемпионат мира

Хоккеист "Рейнджерс" Владислав Наместников не поедет со сборной России на чемпионат мира-2019. Ранее он был вызван в состав команды на турнир, который состоится с 10 по 26 мая в Словакии.



Наместников и Бучневич поджарили и съели «Баффало»...

У нападающего серьезное повреждение, которое он не сможет залечить до старта сбора национальной команды, сообщает пресс-служба ФХР. Команда соберется на базе в Новогорске 15 апреля.

Россия - третья на командном ЧМ по фигурному катанию после второго дня

Наместников в этом сезоне НХЛ провел 78 матчей за "Рейнджерс". Он набрал 31 (11 шайб и 20 передач) очко.

Фигуристы Синицина и Кацалапов стали вторыми в произвольном танце на командном ЧМ

Сборная России на чемпионате мира сыграет в группе В против команд Швеции, Чехии, Швейцарии, Австрии, Италии, Норвегии и Латвии.