Хоккеист Наместников отказался от вызова в сборную России на чемпионат мира

Хоккеист "Рейнджерс" Владислав Наместников не поедет со сборной России на чемпионат мира-2019. Ранее он был вызван в состав команды на турнир, который состоится с 10 по 26 мая в Словакии.
У нападающего серьезное повреждение, которое он не сможет залечить до старта сбора национальной команды, сообщает пресс-служба ФХР. Команда соберется на базе в Новогорске 15 апреля.
Россия - третья на командном ЧМ по фигурному катанию после второго дня
Наместников в этом сезоне НХЛ провел 78 матчей за "Рейнджерс". Он набрал 31 (11 шайб и 20 передач) очко.
Фигуристы Синицина и Кацалапов стали вторыми в произвольном танце на командном ЧМ
Сборная России на чемпионате мира сыграет в группе В против команд Швеции, Чехии, Швейцарии, Австрии, Италии, Норвегии и Латвии.
Встройте Спорт от Правды.Ру в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте Спорт от Правды.Ру в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в ВКонтакте, Фейсбуке, Одноклассниках, Google+...
Российский военный эксперт напомнил о ситуации 1988 года, когда корабль советского флота пошел на таран американского крейсера.
Российский военный эксперт напомнил о ситуации 1988 года, когда корабль советского флота пошел на таран американского крейсера.
В ролике Зеленского сбивает фура, после чего на экране появляется надпись "У каждого своя дорога".
О положении дел на Украине, а также в Донбассе "Правде.Ру" рассказал и дал прогноз развития событий лидер Движения русских украинцев "Парус" Юрий Кот.