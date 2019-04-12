Гимнаст Нагорный завоевал золото чемпионата Европы в многоборье

Гимнаст Никита Нагорный стал победителем чемпионата Европы в индивидуальном многоборье. Турнир проходит в польском городе Щецин.
Для золотой медали Нагорному хватило результата 88,665 балла. Второе место занял еще один россиянин Артур Далалоян с результатом 87,832. Бронза у киприота Мариоса Георгиу (84,398).
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В субботу на чемпионате Европы будут разыграны медали в индивидуальных видах.
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Для Нагорного это пятая золотая награда на чемпионатах Европы. Ранее он становился первым в командном многоборье и индивидуальных видах. На Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро Нагорный вместе с командой завоевал серебро.
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