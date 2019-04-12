Макгрегор надеется, что победы россиянина Лобова помогут продать его виски

Боец ММА Конор Макгрегор связал количество продаж своего виски с выступлениями россиянина Артема Лобова. По мнению ирландца, победы его спарринг-партнера помогут продать больше алкогольного напитка.



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Макгрегор запустил продажи виски под собственным брендом в 2017 году. По его словам, за год он смог продать более миллиона бутылок этого напитка.

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Лобов, который является другом Макгрегора, на прошлой неделе дебютировал в кулачных боях и победил там Джейсона Найта. В июне его ожидает бой с боксером Полом Малиньяджи.

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"Сильно ли вырастут продажи виски, когда Артем потушит Малиньяджи? Сильно! Но не настолько, как после того, как мы вынесем Тухугова", - написал Макгрегор в Твиттере.

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Ирландец имеет в виду российского бойца Зубайру Тухугова. Лобов должен был встретиться с ним в октагоне в конце октября прошлого года, но поединок был отметен после драки между командами Конора Макгрегора и Хабиба Нурмагомедова.