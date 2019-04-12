Загитова боялась опозорить Россию на чемпионате мира по фигурному катанию

Фигуристка Алина Загитова приняла участие в шоу "Вечерний Ургант" на Первом канале. Спортсменка рассказала о том, как ей было сложно готовиться к чемпионату мира в японской Сайтаме.
Ранее тренер Алины Эттери Тутберидзе заявила, что Загитова хотела сняться с турнира, но передумала. В итоге она завоевала золото, набрав за короткую и произвольную программы 237,50 балла.
Загитова приняла участие в съемке для модного журнала в Японии
"У меня была сложная подготовка, были проблемы с прыжками. Почему хотела сняться? Не хотела опозорить Россию, потому что я выступаю не только за себя, но и за страну", - заявила Загитова в эфире передачи.
Алина Загитова выиграла чемпионат мира по фигурному катанию
Загитова в феврале 2018 года неожиданно выиграла Олимпийские игры в Пхенчхане. Россиянка в борьбе опередила Евгению Медведеву. После этого у спортсменки был небольшой спад. В этом сезоне она завоевала серебро чемпионата Европы и стала второй на этапе "Гран-при".
Алина Загитова ответила на вопрос о мужчине своей мечты
На чемпионате России Загитова показала только пятый результат. Пробиться на европейское и мировое первенство ей помогло то, что соперницы, который финишировали выше, не прошли на турниры по возрасту.
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