Кокорин и Мамаев хотели поставить водителя Соловчука на колени

Прокурор по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева в ходе заседания суда предоставила расшифровку диалога между подсудимыми и потерпевшим водителем Виталием Соловчуком. Текст сделан на основании видеозаписи видеорегистратора из автомобиля, около которого происходил конфликт.



Видео: Кокорин и Мамаев избивают водителя телеведущей Первого канала / Новости от 09.10.2018 12:30

Весь диалог построен вокруг слова "петух", которое якобы сказал Соловчук в адрес футболистов. Подсудимые во время конфликта используют нецензурную лексику и просят объяснить, почему водитель назвали их таким оскорбительным выражением.

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"Почему человек, который живет в Питере, - петух?!" - приводит фрагмент расшифровки "Чемпионат".

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В один из моментов футболисты и их друзья предлагают Соловчуку встать на колени. Водитель отвечает, что не сделает этого.

"- На колени! (Мат). Встал

- Нет-нет, никаких коленей", - еще один фрагмент расшифровки разговора футболистов с Соловчуком.

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Сегодня проходит четвертый день рассмотрения дела Кокорина и Мамаева. На данный момент допрошены несколько свидетелей и потерпевший Соловчук. Водитель утверждает, что не произносил слова "петух" и не понял, почему на него было совершено нападение.