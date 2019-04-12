Кокорин и Мамаев хотели поставить водителя Соловчука на колени

Прокурор по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева в ходе заседания суда предоставила расшифровку диалога между подсудимыми и потерпевшим водителем Виталием Соловчуком. Текст сделан на основании видеозаписи видеорегистратора из автомобиля, около которого происходил конфликт.
Весь диалог построен вокруг слова "петух", которое якобы сказал Соловчук в адрес футболистов. Подсудимые во время конфликта используют нецензурную лексику и просят объяснить, почему водитель назвали их таким оскорбительным выражением.
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"Почему человек, который живет в Питере, - петух?!" - приводит фрагмент расшифровки "Чемпионат".
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В один из моментов футболисты и их друзья предлагают Соловчуку встать на колени. Водитель отвечает, что не сделает этого.
"- На колени! (Мат). Встал
- Нет-нет, никаких коленей", - еще один фрагмент расшифровки разговора футболистов с Соловчуком.
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Сегодня проходит четвертый день рассмотрения дела Кокорина и Мамаева. На данный момент допрошены несколько свидетелей и потерпевший Соловчук. Водитель утверждает, что не произносил слова "петух" и не понял, почему на него было совершено нападение.
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