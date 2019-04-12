Россия - третья на командном ЧМ по фигурному катанию после второго дня

На командном чемпионате мира по фигурному катанию завершился второй соревновательный день. Со своими произвольными программами выступили мужчины.



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Лучшим среди мужчин стал американец Натан Чен (199,49 балла), второе место занял его соотечественник Винсент Чжоу (198,50), третьим - японец Сома Уно (189,46).

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Россиянин Андрей Лазукин занял восьмое место с результатом 160,37 балла. Александр Самарин стал девятым, набрав 158,33 балла. В короткой программе россияне были на 5-м и 12-м местах, соответственно.

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После второго соревновательного дня Россия занимает третье место, набрав 70 очков. Лидирует команда США с большим отрывом - 91 очко. На втором месте - Япония (79).

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В субботу на лед с произвольными программами выйду женщины и спортивные пары. В коротких Елизавета Туктамышева показала второй результата, а Наталья Забияко и Александр Энберт выиграли соревнования.