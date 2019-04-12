Россия - третья на командном ЧМ по фигурному катанию после второго дня

На командном чемпионате мира по фигурному катанию завершился второй соревновательный день. Со своими произвольными программами выступили мужчины.
Лучшим среди мужчин стал американец Натан Чен (199,49 балла), второе место занял его соотечественник Винсент Чжоу (198,50), третьим - японец Сома Уно (189,46).
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Россиянин Андрей Лазукин занял восьмое место с результатом 160,37 балла. Александр Самарин стал девятым, набрав 158,33 балла. В короткой программе россияне были на 5-м и 12-м местах, соответственно.
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После второго соревновательного дня Россия занимает третье место, набрав 70 очков. Лидирует команда США с большим отрывом - 91 очко. На втором месте - Япония (79).
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В субботу на лед с произвольными программами выйду женщины и спортивные пары. В коротких Елизавета Туктамышева показала второй результата, а Наталья Забияко и Александр Энберт выиграли соревнования.
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