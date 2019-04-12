"Так мы в СИЗО соберем футбольную команду". Депутат Свищев - о поступке Гулиева

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев осудил поступок футболиста "Спартака" Аяза Гулиева, который в четверг избил пешехода во время дорожного конфликта. Игрок красно-белых на своем автомобиле наехал на американского переводчика, после чего вышел из машины и нанес ему несколько ударов.
В результате у гражданина США сломан нос. От госпитализации потерпевший отказался, обоих участников инцидент доставили в полицию. Там Гулиев смог загладить конфликт, американец написал заявление, что не имеет претензий к игроку.
СМИ: "Спартак" оштрафовал футболиста Гулиева на 5 миллионов рублей
Свищев в комментарии "РИА Новости" усомнился в том, что футболист осознал свою ошибку, несмотря на извинения перед потерпевшим. По его мнению, Гулиев не усвоил урок футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, которые находятся на скамье подсудимых за избиение трех человек.
"Такими темпами у нас в СИЗО целая футбольная команда может оказаться", - заявил Свищев.
"Спартак" строго наказал футболиста Гулиева, сломавшего нос американцу
В пятницу утром "Спартак" выступил с заявлением, в котором сообщил, что Гулиев будет подвержен жестким дисциплинарным санкциям. СМИ сообщили о том, что футболист оштрафован на 5 миллионов рублей. Сам игрок публично еще раз извинился перед гражданином США и болельщиками красно-белых.
Футболист Гулиев, сломавший нос американцу, обратился к болельщикам
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