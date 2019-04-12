Болельщикам не разрешили провести митинг в поддержку Кокорина и Мамаева

Митинг болельщиков в поддержку футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева находится под угрозой срыва. Фанаты хотели провести мероприятие в парке "Сокольники" 13 апреля, но получили отказ от руководства объекта.



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Замдиректора парка Александр Лебедев в интервью телеканалу 360 сообщил, что причиной отказа стала формулировка митинга. Болельщики хотели провести собрание под названием "Митинг за освобождение из-под стражи братьев Кокориных и Мамаева".

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По словам Лебедева, эта формулировка является некорректной. Руководители "Сокольников" считают, что только суд может освободить из-под стражи подсудимых, поэтому по законодательству митинг с таким лозунгом не может быть согласован.

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В то же время, в соцсетях организаторы митинга продолжают призывать болельщиков прийти на мероприятие. Фанаты верят в то, что собрание будет согласовано с новой формулировкой "Митинг в поддержку футболистов".

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Сегодня Пресненский суд Москвы продолжает рассматривать дело футболистов по существу. В первые дни были допрошены несколько свидетелей, а также пострадавший в драке Виталий Соловчук. Футболисты продолжают находиться под арестом. Суд продлил меру пресечения до 25 сентября. Апелляцию на это решение рассмотрит Мосгорсуд 17 апреля.