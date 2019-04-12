Журналист Уткин снова обвинил Черчесова в организации нападения

Спортивный журналист Василий Уткин в очередной раз заявил о том, что за нападением на него мог стоять главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов. 2 апреля неизвестный атаковал Уткина у его автомобиля, брызнув каким-то веществом из баллончика в лицо.
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Уткин дал интервью на телеканале "Дожд", в котором заявил, что еще раз убедился в правоте своих выводов. Журналист недавно побывал на футболе, где высказал свое мнение по поводу конфликта. Предположения Уткина, по его словам, никто из знакомых не опроверг. Комментатор подчеркнул, что будет стараться "жить осторожно".
На комментатора Уткина совершено нападение. Он подозревает Черчесова
1 апреля Уткин на своем Youtube-канале заявил, что подозревает Черчесова в сговоре с футбольным агентом Аланом Агузаровым. Журналист сообщил, что агент, прикрываясь именем Черчесова, ездит по стране и подписывает контракты с молодыми футболистами, обещая быстрое попадание в сборную России.
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