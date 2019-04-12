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Источник Правда.Ру

СМИ: "Спартак" оштрафовал футболиста Гулиева на 5 миллионов рублей

Спорт

"Спартак" применил к футболисту Аязу Галиеву жесткое наказание. В четверг 22-летний полузащитник стал участником дорожного конфликта с переводчиком из США. Американцу Гулиев сломал нос.


«Неадекватный»: перед избиением американца Гулиев пытался проехать на «красный»

Как сообщает телеграм-канал Baza, клуб оштрафовал Галиева на 5 миллионов рублей. Это практически месячная зарплата футболиста. Кроме того, ему на некоторое время запрещено выступать за основной состав. 

Ранее "Спартак" выступил с заявлением, в котором сообщил, что к футболисту применены санкции за инцидент. Сам игрок публично попросил извинения у пострадавшего и болельщиков красно-белых.

Футболист Гулиев, сломавший нос американцу, обратился к болельщикам

Гулиев в четверг утром на своем автомобиле направлялся на тренировку команды. На одном из перекрестков он совершил наезд на пешехода. После этого Галиев вышел из автомобиля и побил мужчину, которым оказался гражданин США Майкл Коу Джон Эли. 

"Спартак" строго наказал футболиста Гулиева, сломавшего нос американцу

Обоих участников конфликта доставили в полицейский участок. Гулиев договорился с американцем о возмещении ущерба, тот написал заявление о том, что не имеет претензий к футболисту.

Футболист "Спартака" сломал нос американцу после ДТП

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Темы ДТП футбол Спартак Аяз Гулиев
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