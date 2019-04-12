СМИ: "Спартак" оштрафовал футболиста Гулиева на 5 миллионов рублей

"Спартак" применил к футболисту Аязу Галиеву жесткое наказание. В четверг 22-летний полузащитник стал участником дорожного конфликта с переводчиком из США. Американцу Гулиев сломал нос.
Как сообщает телеграм-канал Baza, клуб оштрафовал Галиева на 5 миллионов рублей. Это практически месячная зарплата футболиста. Кроме того, ему на некоторое время запрещено выступать за основной состав.
Ранее "Спартак" выступил с заявлением, в котором сообщил, что к футболисту применены санкции за инцидент. Сам игрок публично попросил извинения у пострадавшего и болельщиков красно-белых.
Футболист Гулиев, сломавший нос американцу, обратился к болельщикам
Гулиев в четверг утром на своем автомобиле направлялся на тренировку команды. На одном из перекрестков он совершил наезд на пешехода. После этого Галиев вышел из автомобиля и побил мужчину, которым оказался гражданин США Майкл Коу Джон Эли.
"Спартак" строго наказал футболиста Гулиева, сломавшего нос американцу
Обоих участников конфликта доставили в полицейский участок. Гулиев договорился с американцем о возмещении ущерба, тот написал заявление о том, что не имеет претензий к футболисту.
Футболист "Спартака" сломал нос американцу после ДТП
Встройте Спорт от Правды.Ру в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте Спорт от Правды.Ру в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в ВКонтакте, Фейсбуке, Одноклассниках, Google+...
Российский военный эксперт напомнил о ситуации 1988 года, когда корабль советского флота пошел на таран американского крейсера.
Российский военный эксперт напомнил о ситуации 1988 года, когда корабль советского флота пошел на таран американского крейсера.
В ролике Зеленского сбивает фура, после чего на экране появляется надпись "У каждого своя дорога".
О положении дел на Украине, а также в Донбассе "Правде.Ру" рассказал и дал прогноз развития событий лидер Движения русских украинцев "Парус" Юрий Кот.