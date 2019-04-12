СМИ: "Спартак" оштрафовал футболиста Гулиева на 5 миллионов рублей

"Спартак" применил к футболисту Аязу Галиеву жесткое наказание. В четверг 22-летний полузащитник стал участником дорожного конфликта с переводчиком из США. Американцу Гулиев сломал нос.



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Как сообщает телеграм-канал Baza, клуб оштрафовал Галиева на 5 миллионов рублей. Это практически месячная зарплата футболиста. Кроме того, ему на некоторое время запрещено выступать за основной состав.

Ранее "Спартак" выступил с заявлением, в котором сообщил, что к футболисту применены санкции за инцидент. Сам игрок публично попросил извинения у пострадавшего и болельщиков красно-белых.

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Гулиев в четверг утром на своем автомобиле направлялся на тренировку команды. На одном из перекрестков он совершил наезд на пешехода. После этого Галиев вышел из автомобиля и побил мужчину, которым оказался гражданин США Майкл Коу Джон Эли.

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Обоих участников конфликта доставили в полицейский участок. Гулиев договорился с американцем о возмещении ущерба, тот написал заявление о том, что не имеет претензий к футболисту.

Футболист "Спартака" сломал нос американцу после ДТП