Фигуристы Синицина и Кацалапов стали вторыми в произвольном танце на командном ЧМ

На командном чемпионате мира по фигурному катанию завершились соревнования в произвольном танце. Российский дуэт Виктории Синициной и Никиты Кацалапова занял второе место. Пара набрала 130,63 балла.



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Выиграли соревнования лидеры в мировых танцах на льду Гийом Сизерон и Габриэла Пападакис из Франции. Они набрали 135,82 балла, установив мировой рекорд в этом виде. Третье место у американцев Мэдисон Хаббелл и Закари Донохью (127,11).

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Синицина и Кацалапов заработали 11 очков в общий зачет командного чемпионата мира. Россия занимает третье место после пяти видов. Команда набрала 61 очко. Опережают россиян США (68 очков) и Япония (61).

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Сегодня на турнире в Фукуоке состоятся соревнования у мужчин. Завтра свои произвольные программы покажут женщины и спортивные пары.