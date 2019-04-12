Суд поместил Кокорина и Мамаева в стеклянный бокс

Пресненский суд Москвы начал очередное заседание по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева. В четвертый день рассмотрения по существу в клетка, где находятся подсудимые, была заменена на стеклянный бокс.



Видео допроса Кокорина и Мамаева / Новости от 11.10.2018 11:46

На это судье пожаловался Мамаев, который заявил, что теперь ему не слышно и не видно, сообщает "Спорт-Экспресс". Скорее всего, бокс установили для того, чтобы футболисты не могли переговариваться с родными и адвокатами.

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В первые три дня суд заслушал показания шести свидетелей, а также потерпевшего водителя Виталия Словочука. С 8 октября, когда футболисты и их друзья стали участниками двух драк в центре Москвы, они находятся под арестом в СИЗО.

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Ранее суд продлил меру пресечения для Александра и Кирилла Кокориных, Павла Мамаева и Александра Протасовицкого до 25 сентября. В это время дело будет рассмотрено по существу. Ранее сообщалось, что следствие собрало 21 том дело. На суде планируется заслушать показания 51 свидетеля.

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