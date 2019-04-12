Хоккеист Овечкин стал третьим бомбардиром среди россиян в истории Кубка Стэнли

Российский хоккеист Александр Овечкин принес победу "Вашингтону" в первом матче серии Кубка Стэнли против "Каролины". Игра завершилась со счетом 4:2, а российский форвард забросил третью шайбу "Кэпиталз".
Овечкин набрал 118 очков в плей-офф НХЛ. На его счету 62 шайбы и 56 передач в Кубке Стэнли. По этому показателю капитан "Кэпиталз" обошел защитника Сергея Зубова, который ранее выступал за "Даллас" и "Рейнджерс".
Шайба Овечкина принесла "Вашингтону" победу над "Каролиной" в Кубке Стэнли
Александр вышел на третье место среди россиян по количеству очков в Кубке Стэнли. Больше Овечкина набрали экс-нападающий "Детройт" Сергей Федоров (176 очков, 52 шайбы и 124 передачи) и форвард "Питтсбурга" Евгений Малкин (167 очков, 63 шайбы и 104 передачи).
"Коламбус" в первом матче Кубка Стэнли победил "Тампу", отыгравшись со счета 0:3
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