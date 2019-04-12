Украинскому бойцу запретили выходить в октагон под песню "День победы"

Украинский боец смешанных единоборств Никита Крылов рассказал о странных решениях руководства UFC. Спортсмен выступает в американском промоушене с августа 2013 года.



Россия празднует День Победы

Крылов в интервью на Youtube-канале Octagon TV заявил, что UFC запретил ему выходить на бой под песню "День победы". Украинец хоте сделать это 8 мая 2016 года во время поединка в Роттердаме. Тогда Крылов победил бразильца Франсимаза Баррозу удушающим приемом.

Крылов провел в UFC 10 боев, в которых победил шесть раз и потерпел четыре поражения. Всего в профессиональной карьере он провел 30 поединков в ММА, в которых 24 раза победил и шесть раз проиграл.

Читайте также:

Трамп во время визита в Японию посетит турнир по сумо

Фигуристы Забияко и Энберт показали лучший прокат в карьере на командном ЧМ. Видео

Испанский депутат назвал украинского футболиста Зозулю нацистом