Трамп во время визита в Японию посетит турнир по сумо

Президент США Дональд Трамп в конце мая посетит Японию. Во время визита политик побывает на турнире по сумо, сообщает Kyodo.
Поездка Трампа в Японию начнется 26 мая. Это заключительный день самого престижного турнира сумоистов, Кубка Императора. В этот день в главной схватке за трофей должны встретиться екодзун (обладатели высшего ранга в сумо). В Японии на данный момент только два екодзун - Хакухо и Какюру.
Японская ассоциация сумо ведет приготовления к тому, чтобы принять Трампа и императора Японии. Визит американского президента станет первым после того, как на престол взойдет Нарухито.
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