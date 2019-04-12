Фигуристы Забияко и Энберт показали лучший прокат в карьере на командном ЧМ. Видео

Российская пара Натальи Забияко и Александра Энберта успешно выступила в короткой программе на командном чемпионате мира по фигурному катанию в Фукуоке. Россияне выиграли соревнования, набрав за свой прокат 75,80 балла. Это личный рекорд фигуристов.
Первое место Забияко и Энберта принесли России 12 очков в общий зачет командного ЧМ. Сборная занимает третье место после четырех видов с отставанием от США на 7 очков и от Японии на 4 очка.
Второе место в короткой программе заняли Ванесса Джеймс и Моргани Сипре из Франции (73,48), третье - Николь Делла Моника и Маттео Гуаризе из Италии (69,77).
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