Российские фигуристы Забияко и Энберт с рекордом выиграли короткую программу на командном ЧМ

Российские фигуристы Наталья Забияко и Александр Энберт выиграли короткую программу на командном чемпионате мира в Фукуоке. За свой прокат они набрали 75,80 балла. Это лучший результат пары в карьере.
Второе место заняли французы Ванесса Джеймс и Морган Сипре с результатом 73.48. Третьими стали итальянцы Николь Делла Моника и Маттеор Гуаризе - 69,77.
После первого дня соревнований Россия занимала третье место с отставанием от лидирующих американцев в 12 очков. Второй шла команда Японии, опережая Россиию на 10 пунктов.
Победа Забияко и Энберт принесла России 12 очков, США в этом виде набрали 8 очков, Япония - 7. Положение после четырех видов программы стало следующим: США - 57 очков, Япония - 54, Россия - 50. Сегодня соревнования продолжатся выступлением танцевальных дуэтов.
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