Испанский депутат назвал украинского футболиста Зозулю нацистом

Депутат Европарламента, лидер политической коалиции Podemos Пабло Иглесиас Туррион объяснил поведение болельщиков клуба "Луго", которые ранее оскорбляли украинского футболиста Романа Зозулю. Фанаты выкрикивали в адрес игрока лозунги, в которых желали ему смерти.
Туррион заявил, что фанаты повели себя так из-за идеологических взглядов Зозули. Также он назвал игрока "Альбасете" нацистом.
"Если бы в Германии выступал футболист, который имеет татуировку со свастикой и делает нацистские жесты? Если мы говорим о Зозуле, то говорим не о человеке со своими идеологическими взглядами. Мы говорим о неонацисте", - заявил Туррион в комментарии газете Marca.
Зозуля не в первый раз попадает в скандал в Испании. В 2017 году игрок хотел перейти из "Бетиса" в "Райо Вальекано". Контракт с "Райо" уже был подписан, но переходу помешали фанаты клуба, которые придерживаются левых взглядов. Они обвинили украинца в нацизме и заставили руководство "Райо" расторгнуть контракт.
На Украине Зозуля известен тем, что финансово поддерживает добровольческие батальоны, которые принимают участие в конфликте на Донбассе. В сети неоднократно появлялись фотографии украинца с портретами Степана Бандеры и нацистскими жестами.
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