Футболист Гулиев, сломавший нос американцу, обратился к болельщикам

Футболист "Спартака" Аяз Гулиев выступил с обращение к болельщикам, в котором извинился за свое поведение. В четверг игрок стал участником дорожного конфликта в Москве.
Гулиев ехал на своем "Мерседесе" и не остановился на красный свет светофора. Он совершил наезд на мужчину, которым оказался переводчик из США. 22-летний спортсмен выскочил из машины и избил пешехода. У того оказался сломанным нос.
Американец отказался от госпитализации. Его и футболиста доставили в полицейский участок, где стороны уладили конфликт. Гулиев извинился перед пострадавшим и обещал возместить все убытки. Американец написал заявление, что не имеет претензий к Гулеиеву.
"Я повел себя агрессивно и признаю свою вину. Хочу еще раз принести извинения пострадавшему. А еще прошу прощения у родного клуба, который воспитывал во мне совсем другие принципы. И у болельщиков красно-белых, перед которыми мне сейчас очень стыдно... Эта история станет для меня уроком на всю жизнь!" - приводит пресс-служба красно-белых слова Гулиева.
Позже стало известно, что "Спартак" применил строгие дисциплинарные санкции к футболисту. По сведениям СМИ, Гулиев на своем "Мерседесе" имеет большое количество штрафов за нарушения правил дорожного движения. В большинстве - это превышение скорости.
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