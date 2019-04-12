"Спартак" строго наказал футболиста Гулиева, сломавшего нос американцу

"Спартак" выступил с заявление по поводу инцидента с полузащитником Аязом Гулиевым, который в четверг стал участником дорожного конфликта. В клубе подтвердили, что футболист применил грубую физическую силу к пешеходу.



«Неадекватный»: перед избиением американца Гулиев пытался проехать на «красный»

Клуб применил к Гулиеву "строгие дисциплинарные санкции". Какие именно - в "Спартаке" не уточнили, но подчеркнули, что клуб осуждает насилие и подобное поведение своих футболистов.

В четверг Гулиев на своем автомобиле наехал на пешехода в Москве. После этого футболист вышел из машины и начал размахивать руками. Пострадавшим оказался американец, который работает в России переводчиком.

Иностранец пытался убежать от Гулиева, но тот его догнал и нанес несколько ударов. В результате у американца отказался сломан нос, от госпитализации он отказался. Обоих доставили в полицейский участок, где конфликт был улажен. Пострадавший написал заявление, что не имеет претензий к футболисту.

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