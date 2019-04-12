Шайба Овечкина принесла "Вашингтону" победу над "Каролиной" в Кубке Стэнли

Обладатель Кубка Стэнли "Вашингтон" удачно начал защиту титула. Команда Александра Овечкина в первом матче первого раунда плей-офф обыграла "Каролину".



"Вашингтон" - "Каролина". Шайба Овечкина

Матч завершился со счетом 4:2. Первые три шайбы "Кэпиталз" забросили в первом периоде. Дубль сделал Никлас Бэкстрем, еще один гол на счету Александра Овечкина.

"Каролина" могла отыграться, в третьем периоде две шайбы в ворота "Вашингтона" забросил 18-летний российский хоккеист Андрей Свечников. На большее "Харрикейнз" не хватило. Добил гостей Ларс Эллер, который за несколько секунд до финальной сирены отправил шайбу в пустые ворота.

Кубок Стэнли

Первый раунд

Первые матчи

"Бостон" - "Торонто" - 1:4 (1:1, 0:2, 0:1)

"Вашингтон" - "Каролина" - 4:2 (3:0, 0:0, 1:2)

"Калгари" - "Колорадо" - 4:0 (0:0, 2:0, 2:0)

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