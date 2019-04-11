От рук Кокорина и Мамаева мог пострадать еще и топ-менеджер Внешэкономбанка

В потасовке в кафе "Кофемания" с участием футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева мог пострадать еще один человек. Как сообщает телеграм-канал Mash, под горячую руку нетрезвой компании чуть не попал глава правовой дирекции Внешэкономбанка Игорь Краснов.
Мужчина находился в кафе в тот момент, когда происходила драка между футболистами и чиновником минпромторга Денисом Паком, а также гендиректором НАМИ Сергеем Гайсиным. Краснов не принимал участия в событиях. После того, как драка завершилась, Кирилл Кокорин подошел к мужчине, чтобы проверить телефон.
Краснов не стал реагировать на молодого человека, так как ничего не снимал на видео. Ранее сообщалось, что компания требовала от посетителей кафе удалить все отснятое.
Пресненский суд Москвы третий день рассматривает дело Кокорина и Мамаева. На данный момент допрошены шесть свидетелей и пострадавший водитель Виталий Соловчук. Подсудимые находятся по арестом с 8 октября, дня, когда произошли две драки. 17 апреля Мосгорсуд рассмотрит жалобу, в которой адвокаты попробуют изменить меру пресечения на домашний арест.
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