Мамаев принес извинения водителю Соловчуку и предложил ему 500 тысяч рублей

В ходе слушания в Пресненском суде Москвы по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева свои показания дал водитель Виталий Соловчук. Он рассказал о том, как разворачивался конфликт, в результате которого потерпевший получил травму носа.



Видео: Кокорин и Мамаев избивают водителя телеведущей Первого канала / Новости от 09.10.2018 12:37

По словам Соловчука, футболисты и их друзья нанесли ему ущерб в размере 400 тысяч рублей. Водителю требуется операция на носу.

Павел Мамаев во время заседания взял слово и извинился перед Соловчуком. Он заявил что готов компенсировать вред, который нанес своими действиями потерпевшему.

Кроме того, во время дачи показаний Соловчуком стало известно, что на очной ставке ему предлагалась компенсация ущерба в размере 500 тысяч рублей. На заседании суда водитель заявил, что пока не определился по этому вопросу.

Соловчук был избит компанией Кокорина и Мамаева 8 октября у московского клуба "Эгоист". По словам свидетелей, конфликт начался после того, как одна из девушек из компании села в машину к водителю. Свидетели со стороны футболистов утверждают, что Соловчук назвал их "петухами". Водитель это опровергает.

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