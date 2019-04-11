Футболист "Спартака" сломал нос американцу после ДТП

22-летний футболист "Спартака" Аяз Гулиев стал участником дорожного конфликта в четверг утром. Он передвигался на своем автомобиле "Мерседес" по Москве, не остановился на красный свет светофора и задел пешехода, которым оказался американец Майкл Коу Джон Эли.
По сведениям "МК", после наезда футболист вышел из машины и стал махать руками в адрес иностранца. Американец пытался убежать, но Гулев догнал его. Футболист ударил Майкла и сломал ему нос.
На место происшествия прибыла скорая помощь, американец от госпитализации отказался. Майкл вместе с футболистом отправились в полицию, где хотел написать заявление о нападении. После того, как Гулиев извинился перед молодым человеком, предложил тому денег и оплатить лечение, иностранец написал заявление о том, что не имеет претензий.
Гулиев стал игроком "Спартака" зимой этого года. Он перешел из "Ростова" и успел провести за красно-белых пять матчей.
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