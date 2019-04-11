Тренер "Ростова" Карпин назвал конфликт России и Украины катастрофой

Главный тренер футбольного клуба "Ростов" Валерий Карпин поделился своим мнением о том, почему многие российские граждане с ностальгией вспоминают времена СССР. По его мнению, это вызвано одинаковым положением советских людей.



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"Многим хочется вернуться в СССР прежде всего потому, что нечего было делить, у всех все было плюс-минус одинаковое, начиная от квартиры и заканчивая мелочами. Ну, за исключением политической верхушки. Некому и нечему было завидовать. Поэтому и жили дружно, без озлобленности, как-то по-людски все было", - приводит слова Карпина журнал "Нация".

В то же время, Карпин не считает идею восстановления СССР правильной. Тренер считает, что нужно находить точки соприкосновения, живя в разных государствах. Конфликт между Россией и Украиной наставник ростовской команды назвал катастрофой.

"Все то, что сейчас слышишь и видишь по ТВ, - это катастрофа... Взять конфликт России и Украины, по-моему, это вообще за гранью. И поэтому, кстати, тоже многие вспоминают СССР, это было время, когда все жили дружно - украинцы, русские, армяне, грузины, азербайджанцы, все-все-все", - заявил Карпин.

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