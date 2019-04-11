Футбольные клубы "Спартак" и ЦСКА оштрафованы на 500 тысяч рублей за поведение болельщиков

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС оштрафовал "Спартак" и ЦСКА за поведение болельщиков во время матча 22-го тура чемпионата России. Клубы заплатят в общей сложности 500 тысяч рублей, сообщает "РИА Новости".
Оба клуба оштрафованы за использование болельщиками пиротехники, скандирование нецензурных выражений и оскорбительный баннер. Кроме того, штраф заплатят главные тренеры команд. Олег Кононов должен оплатить 20 тысяч рублей, Виктор Гончаренко - 30 тысяч рублей.
"Локомотив" и "Зенит" также получили наказание за поведение болельщиков. Московская команда заплатит 100 тысяч рублей, питерская - 70 тысяч.
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