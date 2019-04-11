Футбольные клубы "Спартак" и ЦСКА оштрафованы на 500 тысяч рублей за поведение болельщиков

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС оштрафовал "Спартак" и ЦСКА за поведение болельщиков во время матча 22-го тура чемпионата России. Клубы заплатят в общей сложности 500 тысяч рублей, сообщает "РИА Новости".



Вокруг матча: ПФК ЦСКА - Спартак (Москва)

Оба клуба оштрафованы за использование болельщиками пиротехники, скандирование нецензурных выражений и оскорбительный баннер. Кроме того, штраф заплатят главные тренеры команд. Олег Кононов должен оплатить 20 тысяч рублей, Виктор Гончаренко - 30 тысяч рублей.

Штраф "Спартака"

50 тысяч - за оскорбительный баннер у болельщиков;

125 тысяч - за использование пиротехники;

100 тысяч - за скандирование нецензурных выражений.

Штраф ЦСКА

125 тысяч - за использование пиротехники;

100 тысяч - за скандирование нецензурных выражений.

"Локомотив" и "Зенит" также получили наказание за поведение болельщиков. Московская команда заплатит 100 тысяч рублей, питерская - 70 тысяч.