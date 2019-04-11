На Украине футбольный клуб сняли с чемпионата из-за участия в договорных матчах

Федерация футбола Украины (ФФУ) сняла с чемпионата футбольный клубы "Сумы" за участие в договорных матчах. Ранее команда выступала в Первой лиге, втором по силе дивизионе украинского футбола.



В Испании 15 человек арестованы по делу о договорных...

Клуб лишен профессионального статуса. Все команды, в том числе и юношеские, будут исключены из всех турниров, в которых принимали участие.

Скандал с участием клуба "Сумы" разгорелся в октябре 2018 года, когда команду обвинили в участии в договорном матче с "Колосом" (0:6). В клубе все обвинения опровергли, но ФФУ провела свое расследование. В результате были установлены факты участия в "договорняках".

Читайте также:

Чемпионат Англии по футболу больше не будут показывать на российском ТВ

Футболист Коста получил дисквалификацию на 8 матчей за оскорбление матери арбитра

Россия - третья на командном ЧМ по фигурному катанию после первого дня