На Украине футбольный клуб сняли с чемпионата из-за участия в договорных матчах

Федерация футбола Украины (ФФУ) сняла с чемпионата футбольный клубы "Сумы" за участие в договорных матчах. Ранее команда выступала в Первой лиге, втором по силе дивизионе украинского футбола.
Клуб лишен профессионального статуса. Все команды, в том числе и юношеские, будут исключены из всех турниров, в которых принимали участие.
Скандал с участием клуба "Сумы" разгорелся в октябре 2018 года, когда команду обвинили в участии в договорном матче с "Колосом" (0:6). В клубе все обвинения опровергли, но ФФУ провела свое расследование. В результате были установлены факты участия в "договорняках".
Читайте также:
Чемпионат Англии по футболу больше не будут показывать на российском ТВ
Футболист Коста получил дисквалификацию на 8 матчей за оскорбление матери арбитра
Россия - третья на командном ЧМ по фигурному катанию после первого дня
Встройте Спорт от Правды.Ру в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте Спорт от Правды.Ру в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в ВКонтакте, Фейсбуке, Одноклассниках, Google+...
Российский военный эксперт напомнил о ситуации 1988 года, когда корабль советского флота пошел на таран американского крейсера.
Российский военный эксперт напомнил о ситуации 1988 года, когда корабль советского флота пошел на таран американского крейсера.
В возрасте 83 лет умер проектировщик первого пилотируемого космического корабля "Восток", один из руководителей полетов станций "Салют" и "Мир" Виктор Благов.
"Арабский НАТО" - это американская идея по стравливанию арабских стран, считает эксперт Владимир Васильев. Но есть и другая причина отказа Египта от проекта.