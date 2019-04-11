Кокорин и Мамаев вернулись в зал суда после сообщения о минировании

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, а также Кирилл Кокорин и Александр Протасовицкий вернулись в Пресненский суд после сообщения о минировании и эвакуации. Рассмотрение их дела будет продолжено.
Сообщение о минировании поступило около 13.00 по электронной почте. Работники суда и участники процесса были эвакуированы. Проверка заняла около полутора часов. Специалисты с собаками не нашли взрывчатых веществ.
"Минирование" состоялось во время того, как потерпевший водитель Виталий Соловчук давал показания. Он рассказал о том, как был избит компанией футболистов и их друзей 8 октября 2018 года.
Пресненский суд Москвы рассматривает дело Кокорина и Мамаева по существу третий день. В предыдущие два были допрошены пять свидетелей. Подсудимых обвиняют по статьям "Побои" и "Хулиганство". Прокурор объявит о требованиях по наказанию во время прений.
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