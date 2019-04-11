Хоккеист Гусев покинул СКА. Он сыграет за "Вегас" в Кубке Стэнли

Хоккеист Никита Гусев покинул расположение питерского СКА и отправился в США. В ближайшее время нападающий присоединится к команде НХЛ "Вегас Голден Найтс", сообщает "Спорт-Экспресс".



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Гусев сможет принять участие в Кубке Стэнли через несколько дней. "Вегас" проводит серию против "Сан-Хосе", первый матч команда проиграла со счетом 2:5. Контракт со СКА будет расторгнут.

Питерская команда не смогла выйти в финал Кубка Гагарина, уступив в полуфинальной серии ЦСКА (3-4). В плей-офф Гусев набрал 19 (9+10) очков. В регулярном чемпионате на его счету 82 (17+65) очка.

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