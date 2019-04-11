Чемпионат Англии по футболу больше не будут показывать на российском ТВ

Чемпионат Англии по футболу со следующего сезона не будет транслироваться на российском телевидении. Ранее правами на показ матчей обладал холдинг "Матч ТВ".



Видеообзор матча ЧМ-2018 по футболу Англия — Бельгия / Новости от 28.06.2018 23:20

Компания в этом году не смогла выкупить права, сообщает "КоммерсантЪ". "Матч ТВ" предложил правообладателям 5,5 миллионов евро за один сезон показа, но проиграл Rambler Group, которая предложила 7 миллионов евро.

"Рамблер" будет показывать английский футбол на своей платной платформе Okko, то есть в интернете. Планируются трансляции всех 380 матчей английской премьер-лиги. Права выкуплены на следующие три сезона.

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