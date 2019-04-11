Футболист Коста получил дисквалификацию на 8 матчей за оскорбление матери арбитра

Нападающий мадридского "Атлетико" Диего Коста отстранен на восемь матчей решением Королевской испанской федерации футбола (RFEF). Футболист наказан за свое поведение во время матча чемпионата Испании против "Барселоны", который завершился поражением его команды.
В первом тайме Коста заработал удаление за оскорбление арбитра. Судья матча Хесус Хиль Мансано в рапорте указал, что футболист использовал нецензурные выражения в адрес его матери. За этого форвард дисквалифицирован на четыре игры.
Еще четыре матча дисквалификации были назначены за то, что после удаления Коста хватал арбитра за руки. Форвард пропустит остаток сезона, до конца чемпионата Испании командам осталось провести по семь матчей.
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