Дело Кокорина и Мамаева: сообщение о минировании здания суда оказалось ложным

Собака не нашла взрывчатки в здании Пресненского суда Москвы, где проходит рассмотрение дела футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева. Сообщение о минировании поступило около 13.00 по московскому времени, после чего была проведена эвакуация работников суда и участников процесса.



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Проверка здания заняла около полутора часов. В 15.00 сотрудникам суда разрешили вернуться на свои рабочие место. Заседание по делу Кокорина и Мамаева продолжится после того, как подсудимых вернут из ИВС.

Суд рассматривает дело Кокорина и Мамаева третий день подряд. В первые два дня были допрошены пять свидетелей, сегодня в суде выступал потерпевший водитель Виталий Соловчук. Его показания были прерваны эвакуацией.

8 октября Кокорин и Мамаев вместе с компанией друзей совершили нападение на Соловчука и избили его. После этого они были арестованы и все это время провели в СИЗО. Ранее суд продлил меру пресечения футболистов до 25 сентября.

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