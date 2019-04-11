Россия - третья на командном ЧМ по фигурному катанию после первого дня

Сегодня на командном чемпионате мира по фигурному катанию состоялись соревнования по ритм-танцу, а также короткие программы у мужчин и женщин. Турнир проходит в японской Фукуоке.



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В ритм-танце лучшими были французы Гийом Сизерон и Габриэла Пападакис. Россияне Виктория Синицина и Никита Кацалапов показали второй результат.

Лучшей среди девушек стала японка Рика Кихира. Россиянка Елизавета Туктамышева заняла второе место, Софья Самодурова - шестое.

Короткую программу у мужчин выиграл американец Натан Чен. Россиянин Андрей Лазукин показал пятый результат, Александр Самарин - 12-й.

Сборная России после первого дня соревнований идет на третьей позиции в общем зачете. Команда набрала 38 очков. Второе место у Японии (48 очков), лидирует США (50).

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