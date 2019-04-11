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Бойфренд Туктамышевой показал пятый результат в короткой программе на командном ЧМ

Спорт

Российский фигурист Андрей Лазукин показал пятый результат в короткой программе на командном чемпионате мира в Фукуоке. Он за свой прокат набрал 88,96 балла.


На чемпионат мира по фигурному катанию вместо Коляды поедет Лазукин / Новости от 02.04.2019 15:47

Соревнования выиграл американец Натан Чен (101,95), вторым стал его соотечественник Винсент Чжоу (100,51), третьим - японец Сома Уно (92,78).

Еще один российский фигурист Александр Самарин занял последнее, 12-е место. Он набрал 71,84 балла.

После трех видов сборная России занимает третье место в общем зачете с 38-ю очками. Лидирует команда США (50 очков), на втором месте идет Япония (48 очков).

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Темы Андрей Лазукин фигурное катание Елизавета Туктамышева командный чемпионат мира по фигурному катанию
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