Бойфренд Туктамышевой показал пятый результат в короткой программе на командном ЧМ

Российский фигурист Андрей Лазукин показал пятый результат в короткой программе на командном чемпионате мира в Фукуоке. Он за свой прокат набрал 88,96 балла.
Соревнования выиграл американец Натан Чен (101,95), вторым стал его соотечественник Винсент Чжоу (100,51), третьим - японец Сома Уно (92,78).
Еще один российский фигурист Александр Самарин занял последнее, 12-е место. Он набрал 71,84 балла.
После трех видов сборная России занимает третье место в общем зачете с 38-ю очками. Лидирует команда США (50 очков), на втором месте идет Япония (48 очков).
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