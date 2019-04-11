"Показала не все, что хотела". Туктамышева - о выступлении на командном ЧМ по фигурному катанию

Фигуристка Елизавета Туктамышева после короткой программы на командном чемпионате мира рассказала о том, как ей удалось показать успешное выступление. Россиянка заняла второе место, показав лучший результат в сезоне.
"Я приехала прямо с шоу, и у меня был не совсем обычна подготовка. Есть чувство, что пока я показала не все, что хотела. Надеюсь так же успешно выступить в произвольной программе", - приводит Twitter Golden Skate слова Туктамышевой.
Туктамышева откатала программу без ошибок и набрала 80,54 балла. Вперед она пропустила японку Кихиру, которая побила мировой рекорд. Это принесло России 11 очков в общий зачет и позволило выйти в лидеры турнира после двух видов.
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