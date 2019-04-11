На суде по делу Кокорина и Мамаева объявили эвакуацию из-за угрозы взрыва

Во время заседания суда по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева была объявлена эвакуация из-за подозрения в минировании. Здание Пресненского суда Москвы полностью эвакуировано.



Видео: Кокорин и Мамаев избивают водителя...

В это время свои показания давал потерпевший водитель Виталий Соловчук. Всех участников процесса, в том числе подсудимых Александра и Крилла Коконирых, Павла Мамаева и Александра Протасовицкого вывели на улицу.

После этого к журналистам подошел судебный пристав и попросил удалиться на безопасное расстояние. Проверка может занять от одного до нескольких часов. После этого заседание должно возобновиться.

Это третий день заседания по существу по делу Кокорина и Мамаева. В первые два дня были допрошены пять свидетелей.

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