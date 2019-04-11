Водитель Соловчук рассказал, как его избивали Кокорин и Мамаев

Работник Первого канала Виталий Соловчук дал свои показания по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева в суде. Он рассказал о том, что произошло около клуба "Эгоист" утром 8 октября 2018 года.



Видео избиения водителя Ушаковой, в котором...

По словам водителя, он привез на эфир ведущую Первого канала Ольгу Ушакову около 6 утра, после чего припарковал автомобиль. К нему на заднее сиденье села девушка и попросила погреться. Водитель попросил девушку выйти, после чего из машины ее вывел молодой человек.

Соловчук заявляет, что после этого он завел машину и собирался уезжать, но в этот момент около автомобиля разбился стакан. Водитель вышел, чтобы посмотреть, что случилось. В этот момент к нему подошли Павел Мамаев, Александр Кокорин и Александр Протасовицкий.

Молодые люди спросили, почему Соловчук "назвал их петухами" (по словам водителя, он этого не делал), после чего начались угрозы и оскорбления. Мамаев и Кокорин начали наносить удары по лицу и в область туловища, после чего водитель принялся бежать.

Соловчука настиг Кирилл Кокорин и пытался ударить, но водитель смог оттолкнуть его. Затем удар ногой нанес Павел Мамаев. Соловчук упал на землю, компания стала наносить удары без разбора. Затем водителя отвели к машине. Там Соловчука остановил Протасовицкий и нанес два удара в лицо.

Затем водителя отпустили, он сел в машину и уехал. По словам Соловчука, у него сильно было разбито лицо.

Напомним, Пресненский суд Москвы продолжает слушания по делу Кокорина и Мамаева. Идет третий день разбирательств. Ранее были допрошены пятеро свидетелей.

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