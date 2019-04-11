Финал Кубка России по футболу состоится в Самаре 22 мая

РФС назвал место проведения финала Кубка России по футболу. Матч состоится 22 мая на стадионе "Самара Арена".
На попадание в финал претендуют четыре команды. В первых матчах "Урал" обыграл тульский "Арсенал" со счетом 1:0, "Локомотив" и "Ростов" сыграли вничью в Москве - 2:2. Ответные игры состоятся 15 мая.
Этот финал Кубка России будет первым для Самары. Лидер по количеству проведенных финалов - стадион "Лужники" в Москве.
По победам в Кубке России лидируют ЦСКА и "Локомотив". Команды по семь раз завоевывали трофей.
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