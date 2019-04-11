Россия вышла в лидеры командного ЧМ по фигурному катанию

На командном чемпионате мира по фигурному катанию завершились выступления у женщин. Свои короткие программы показали россиянки Елизавета Туктамышева и Софья Самодурова.



Елизавета Туктамышева завоевала первое за четыре года золото этапов Гран-при / Новости от 29.10.2018 15:51

Выиграла соревнования японская фигуристка Рика Кихира, побив мировой рекорд. Она набрала 83,97 балла. Второй стала Туктамышева (80,54), третьей - японка Каори Сакатомо (76,95).

Россиянка Софья Самодурова заняла шестое место с результатом 68,61 балла. Выступления Тутктамышевой и Самодуровой принесли России 18 (11+7) очков в зачет.

Россия вышла в лидеры после короткой программы у женщин. На счету нашей команды 29 очков. Ранее 11 очков завоевал дуэт Виктория Синицина/Никита Кацалапов в ритм-танце.

Второе место занимает Япония (29 очков), третье - команда США (27 очков).

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