На командном чемпионате мира по фигурному катанию завершились выступления у женщин. Свои короткие программы показали россиянки Елизавета Туктамышева и Софья Самодурова.
Выиграла соревнования японская фигуристка Рика Кихира, побив мировой рекорд. Она набрала 83,97 балла. Второй стала Туктамышева (80,54), третьей - японка Каори Сакатомо (76,95).
Россиянка Софья Самодурова заняла шестое место с результатом 68,61 балла. Выступления Тутктамышевой и Самодуровой принесли России 18 (11+7) очков в зачет.
Россия вышла в лидеры после короткой программы у женщин. На счету нашей команды 29 очков. Ранее 11 очков завоевал дуэт Виктория Синицина/Никита Кацалапов в ритм-танце.
Второе место занимает Япония (29 очков), третье - команда США (27 очков).
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